الإسماعيلي يواصل تدريباته الصباحية

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى المران الصباحى على ملعب الإسماعيلية الفرعى ، ضمن برنامج الاعداد لاستئناف المنافسات الرسمية. شمل المران على مجموعة من التدريبات البدنية والتى من شأنها الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين قبيل انطلاق المنافسات. والتى من شأنها الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين قبيل انطلاق المنافسات. كما تطرق مران الدراويش لحصص فنية متنوعة أبرزها التسليم والتسلم Advertisements واللعب فى المساحات قبل أن يختتم بتقسيمة مصغرة. واللعب فى المساحات قبل أن يختتم بتقسيمة مصغرة. ومن المقرر أن يلتقي الإسماعيلي غدًا بنظيرة مصرالمقاصة وديًا على ملعب إسماعيلية في تمام الساعة الخامسة مساءً. ويستعد الدراويش لإستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز والتي تنطلق في شهرأغسطس القادم .

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