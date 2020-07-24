اليوم.. ميلان يصطدم باتالانتا في مواجهة نارية بالدوري الإيطالي

تتوجه أنظار عشاق الكرة الايطالية مساء اليوم الجمعة الي ملعب سان سييرو العريق لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريقي ميلان واتالانتا في أولي مباريات الجولة 36 للدوري الإيطالي.

موعد مباراة ميلان واتالانتا في الدوري الإيطالي

تنطلق مباراة ميلان واتالانتا في العاشرة الا الربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في الحادية عشرة الا الربع بتوقيت مكة المكرمة، الثاني عشرة الا الربع بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان واتالانتا بالدوري الإيطالي

تنقل مباراة ميلان واتالانتا في الدوري الاطالي بشكل حصري عبر قناة beIN Sports HD 4 بصوت المعلق الرياضي رؤوف خليف.

يدخل ميلان المباراة رافعاً شعار لا بديل عن الفوز، مستغلاً اقامة المباراة علي

ملعبه، من أجل استمرار الصحوة الأخيرة للفريق والنتائج المميزة التي حققها في الأسابيع الماضية بعد تطور واضح في المستوي تحت قيادة المدير الفني بيولي.

وكانت ادارة ميلان قد قررت الإبقاء علي بيولي في منصبه والغاء الاتفاق السابق بتعيين الألماني راجنيك في منصب المدير الفني بداية من الموسم المقبل.

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ونجح ميلان في تأمين بطاقة المشاركة في مساقة الدوري الأوروبي بالموسم المقبل عقب الفوز الكاسح علي بوبونيا بخماسية مقابل هدف قبل عدة ايام.

ويعتمد الفريق بصورة كبيرة علي مهاجمه السويدي المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش، بجانب لاعب الوسط كيسي المتألق

في الفترة الأخيرة.

ويحتل الروسونيري المركز السادس بجدول ترتيب الكالتشيو برصيد 59 نقطة، ويسعي الفريق لحصد نقاط المباراة الثلاثة للارتقاء الي المركز الخامس علي حساب روما الذي سيلعب مع فيورنتينا.

علي الجانب الآخر، يدخل فريق اتالانتا المباراة بقيادة مدربه المخضرم جاسبريني، بهدف تحقيق الفوز والتشبث بمركز الوصافة خلف يوفنتوس الذي اصبح قاب قوسين أو أدني من التتويج باللقب.

ويسعي اتالانتا للتأكيد علي تألقه اللافت محلياً و أوروبيا خلال الموسم الجاري، بعد أن اصبح الفريق عنواناً لمتعة كرة القدم واللعب الهجومي بالنسبة لجماهير الكرة الأوروبية.

ويعتمد جاسبريني بصورة كبيرة علي مهاجمه القوي دوفان زاباتا، بجانب نجوم الفريق دي رون وباساليتش، والمتألق تاميز بجانب الظهير الايسر الخطير روبن جوسينز,

ويحتل اتالانتا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 74 نقطة بفارق ستة نقاط عن المتصدر يوفنتوس وبفارق نقطة واحد عن انترميلان صاحب المركز الثالث.