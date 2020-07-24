تعرف علي موعد أبرز مباريات اليوم .. والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الجمعة انطلاق العديد من المباريات الهامة والنارية بمختلف المسابقات الأوروبية التي وصلت الي مراحلها الاخيرة، بعد فترة طويلة من التوقف بسبب أزمة إجتياح فيروس كورونا.
وتقام اليوم العديد من اللقاءات الهامة أبرزها مايلي:
نهائي كأس فرنسا
باريس سان جيرمان وسانت ايتيان : تنطلق مباراة نهائي كأس فرنسا فيتمام الساعة التاسعة وعشرة دقائق علي ملعب فرنسا، وتنقل حصريا عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي جواد بدة.
ميلان واتالانتا : تنطلق مباراة ميلان واتالانتا ضمن منافسات الجولة 36 للدوري الإيطالي في العاشرة الا الربعمساء اليوم، وتنقل حصرياً عبر قناة beIN Sports HD 4 بصوت المعلق الرياضي رؤوف خليف.
الدوري الإيطالي:
سانتا كلارا و فيتوريا جيماريش : تنطلق مباراة سانتا كلارا وجيماريش في الثامنة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 34 للدوري البرتغالي.
جل فيسنتي وباكوس دي فيريرا : تنطلق مباراة جل فيسنتي وباكوس دي فيريرا في العاشرة والربع مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الإسبوع 34 للدوري البرتغالي.
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