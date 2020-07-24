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شاهد.. محمد صلاح: علي ليفربول أن يُغير من عقليته للفوز بالدوري الإنجليزي مرة أخرى

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 كشف محمد صلاح، نجم فريق ، ولاعب المنتخب الوطني، عن رأيه في إمكان تحقيق ليفربول للقب الممتاز من جديد في السنوات المقبلة، بعد أن توج الريدز بلقب البريمييرليج خلال الموسم الأخير بعد غياب استمر 30 عامًا.

 قال صلاح في تصريحات لـLA FM Colombia  الكولومبية: "لا يوجد سبب يمنع ليفربول من الفوز بالدوري الممتاز مرتين أو ثلاث مرات".

 وأضاف: "نحتاج فقط لتغيير العقلية في ليفربول، وأن

نصل إلى مرحلة في تفكيرنا تجعلنا نحافظ على إحراز الألقاب، تحتاج إلى الجوع لتحقيق الألقاب الكبرى مثل الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا".

 وأكمل محمد صلاح: "لا أعرف لماذا لا يمكننا الفوز بالدوري مرتين أو ثلاثًا، أعتقد أنه إذا حافظنا على رغبتنا في إحراز الألقاب يمكننا تكرار ذلك في الموسم".

 وعن توقعاته للموسم المقبل قال صلاح:

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"سيكون الأمر صعبًا في الموسم المقبل، هذا أمر مؤكد، في كل مرة تفوز ببطولة كبيرة يؤثر ذلك على رغبتك في الفوز بالألقاب، لكننا فزنا فقط بلقب واحد وليس خمسة أو ستة".

وأضاف صلاح: "سيكون الموسم المقبل تحدياً بالنسبة لنا، بجانب مانشسر سيتي هنا فرق أخرى مثل وآرسنال ومانشستر يونايتد الذين سيقاتلون من أجل تحقيق اللقب".

 وأتم الفرعون المصري تصريحاته: "سيكون أمامنا تحدٍ، من أجل الحفاظ على الفريق، لا أعلم إذا كان النادي يخطط لضم لاعبين جدد أم لا، لكن علينا أن نحافظ على مستوانا".

 

 

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