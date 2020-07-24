الزمالك يسابق الزمن لتجديد عقد فرجاني ساسي ونجومه الثلاثة

يسعى أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، إلى فتح باب التفاوض مع يوسف إبراهيم «أوباما»، صانع ألعاب الفريق، ومحمد عبدالغنى، وعبدالله جمعة.

قام أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالنادى، بالتواصل مع الثلاثى وعقد جلسات معهم قبل الدخول فى معسكر الفريق ببرج العرب، وتم الاتفاق

مع اللاعبين على تمديد عقودهم، وأبدوا موافقة على البقاء داخل صفوف القلعة البيضاء.

ويظل الدولى التونسى فرجانى ساسى، المحترف فى صفوف الزمالك، أحد أهم أهداف مجلس إدارة الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور، فى تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم

المقبل، فى ظل المستوى الرفيع الذى يقدمه النجم التونسى بالرداء الأبيض.

وأصبح ساسي أحد أهم الركائز الأساسية فى وسط ملعب الفريق، لما له من تأثير واضح فى تتويج الفريق بعدد من البطولات المحلية والأفريقية.

ومن المنتظر أن يعقد مسئولو الزمالك جلسة مع فرجانى ساسى بعد الانتهاء من معسكر برج العرب لمفاتحته فى ملف تجديد عقده، خصوصًا أن اللاعب أبدى موافقة على البقاء مع القلعة البيضاء.