قائد ليفربول يُهزم دي بروينه ويُتوج بلقب لاعب الموسم من رابطة الكتاب الانجليز

فاز قائد ليفربول “جوردان هندرسون” بلقب لاعب الموسم من رابطة الكتاب الانجليز، متفوقًا على نجم نجم مانشستر سيتي “كيفين دي بروينه” الذي صنع وسجل أكثر منه في منافسات الدوري الانجليزي موسم 2020/2019.

وواجه جوردان هندرسون منافسة شرسة من كيفين دي بروينه وماركوس راشفورد في التصويت النهائي، لكنه تفوق بشكل واضح على زملائه في ليفربول “فيرجيل فان دايك وساديو ماني”.

وانعكست هيمنة ليفربول على لقب الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم في تصويت الكتاب الانجليز، حيث تحصل الظهير الأيمن الدولي الانجليزي “ترينت ألكسندر آرنولد” وحارس المرمى البرازيلي “أليسون بيكر” على أصوات من عدة كتاب، لكن هندرسون تحصل على أكثر من ربع الأصوات.

وقال هندرسون في تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورتس البريطانية “أود أن أعبر عن تقديري لأولئك الذين صوتوا لي ولرابطة كتاب كرة القدم بشكل عام. عليك فقط أن تنتظر إلى قائمة الفائزين السابقين بهذا اللقب، والذين نعمت باللعب معهم هنا في ليفربول، أمثال ستيفن جيرارد ولويس سواريز ومحمد صلاح، كي تعرف كم هي مرموقة تلك الجائزة”.

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وأضاف جوردان هندرسون “لا أستطيع قبول هذه الجائزة بمفردي، لا أشعر بأن أي شيء حققته هذا الموسم أو في الواقع خلال حياتي المهنية جاء بسبب مجهودي لوحدي، أنا مدين بالكثير للعديد من الأشخاص المختلفين، ولكن ليس أكثر من زملائي الحاليين في ليفربول، والذين كانوا مُذهلين ويستحقون الأفضل”.

وأوضح هندرسون “حققنا ما حققناه لأن كل عضو في فريقنا كان رائعًا، ليس فقط في المباريات وليس فقط في إنتاج اللحظات التي تصدرت العناوين الرئيسية للصحف، ولكن كل يوم في التدريب”.

وبات هندرسون أول قائد لليفربول يرفع كأس الدوري الانجليزي الممتاز، بعدما أنهى الريدز انتظارًا طال 30 عامًا للحصول على هذا اللقب المستعصي.