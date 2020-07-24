رياضة | الأهلي يكشف حقيقة ضم نجم بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يكشف حقيقة ضم نجم بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت أنباء عديدة خلال الأيام الماضية بخصوص مفاوضات النادي الأهلي مع نجم بيراميدز للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم الفريق الأحمر في الموسم الجديد.

وذكرت تقارير صحفية أن نادي الأهلي دخل في مفاوضات مع أحمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز للإنضمام لصفوف القلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل، وذلك لتعويض رحيل شريف إكرامي عن صفوف الفريق الأحمر.

وأكد مسئولو النادي الأهلي أن أنباء المفاوضات مع "الشناوي" غير صحيحة، ولا يوجد أي اتصالات مع اللاعب خلال الفترة الحالية للإنضمام للقلعة الحمراء، خاصة وأن الفريق يمتلك 3 حراس محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير.

وأوضح مسئولو القلعة الحمراء أن رينيه فايلر يثق في حراس مرمي الأهلي الحاليين ولم يطلب التعاقد مع حارس مرمي جديد في الميركاتو الصيفي المقبل.