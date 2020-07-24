رياضة | تعرف على ترتيب الأفضل في الدوري الإنجليزي.. غياب محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على ترتيب الأفضل في الدوري الإنجليزي.. غياب محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل نجم فريق ليفربول على جائزة أفضل لاعب في الموسم بالدوري الممتاز من قبل رابطة النقاد الإنجليز . وأعلنت رابطة النقاد الإنجليز تتويج جوردان هيندرسون، لاعب ليفربول بالجائزة هذا الموسم بعد فوز فريقه بقلب البريميرليج.

‏ترتيب جائزة أفضل لاعب في الموسم باختيار الصحفيين الإنجليز:

‏1- هيندرسون

‏2- دي بروين

‏3- راشفورد

‏4- فان دايك

‏5- ماني

‏6- ارنولد

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‏7- أليسون

‏8- ستيرلينج

‏9- فان بيساكا

‏10- اجويرو

‏11- اداما تراوري

‏12- داني انجز

‏13- جاك جرايلش

‏14- جيمس ماديسون

‏15- جوني إيفانز

جدير بالذكر أن حصل عليها في العام الماضي نجم فريق مانشستر سيتي رحيم سترلينج بعد تفوقه على محمد صلاح وأجويرو ، بينما حصل علييها صلاح في العام قبل الماضي.