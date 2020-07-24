رياضة | الأهلي يكشف حقيقة المفاوضات مع أدريان تريبل

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يكشف حقيقة المفاوضات مع أدريان تريبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي حقيقة الدخول في مفاوضات مع الفرنسي أدريان تريبل لاعب وسط أندرلخت البلجيكي.

وقال أمير توفيق:" أن لا يوجد تفاوض مع لاعب وسط أندرلخت، ولا يوجد تفكير في الوقت الحالي في لضم أي لاعب خط وسط".

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وأضاف: "غير صحيح دخول القلعة الحمراء في أي مفاوضات مع تربيل، ولم يوجد مفاوضات سابقة مع اللاعب في أي موسم سابق".

واختتم: " أن يراقب الجهاز الفني اللاعبين بشدة في وقتنا الحالي، وذلك استعدادا للمواجهات المقبلة بالدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا".

وسيواجه الأهلي نظيره الوداد البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في سهر سبتمبر المقبل.