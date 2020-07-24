الامارات | ليس صلاح أو ماني.. قائد ليفربول أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن ليس صلاح أو ماني.. قائد ليفربول أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كوفئ قائد ليفربول جوردان هندرسون على مساهمته في قيادة "الحمر" الى لقبهم الأول في الدوري الإنجليزي لكرة القدم منذ 1990، بنيله جائزة الكُتاب الكرويين لأفضل لاعب خلال موسم 2019-2020.

وتفوق ابن الثلاثين عاما في السباق على الجائزة السنوية على كل من نجم مانشستر سيتي البلجيكي كيفن دي بروين، مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد، وزميليه في ليفربول المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك والهداف السنغالي ساديو ماني، أو النجم المصري محمد صلاح الذي لم يتم ترشيحه للفوز بالجائزة هذا الموسم.

والى جانب دوره الفعال على أرضية الملعب خلال المباريات الثلاثين التي خاضها في الدوري الممتاز هذا الموسم ومساهمته بتواجد ليفربول في الصدارة بفارق 18 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي قبل مرحلة على الختام، كان هندرسون مثالا يحتذى به خارج الملعب أيضا أثناء توقف المنافسات لمدة ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقاد هندرسون مبادرة "بلايرز توغثر" خلال فترة الإغلاق، وعمل مع لاعبين آخرين على جمع الأموال لصالح خدمة الصحة الوطنية "أن إيتش أس".

وعلق هندرسون على اختياره لخلافة رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي) في نيل هذه الجائزة، بالقول "أقبلها نيابة عن هذه المجموعة (الفريق) بأكملها، لأنه من دونهم لن أكون في وضع يسمح لي بنيل هذا الشرف. لقد جعلني هؤلاء الشبان لاعبا أفضل وقائدا أفضل وشخصا أفضل".

وواصل "إذا كان هناك شيء أتمناه، هو أن يكون من صوَّت لي، قد فعل ذلك اعترافا بمساهمة الفريق بأكمله".

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