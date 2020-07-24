شكرا لقرائتكم خبر عن أول تحرك من جماهير يوفنتوس تجاه «ساري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، أن جماهير يوفنتوس طالبت إدارة النادي بضرورة رحيل المدير الفني المخضرم ماوريسيو ساري، عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري، بسبب تذبذب نتائج الفريق إلى جانب عدم تقديم أي مستوي فني مع الفريق منذ توليه المهمة الفنية للسيدة العجوز.

وقالت الصحيفة، إن إدارة اليوفي بدأت في البحث عن مدير فني جديد لتولي المهمة الفنية للسيدة العجوز في الموسم المقبل، مشيرة إلى الأرجنتيني بوكيتينو، المدير الفني السابق لتوتنهام هو الأقرب لتولي هذا المنصب.

وتسبب فوز أودينيزى، في تأجيل تتويج اليوفى بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم 2019- 2020، للمرة التاسعة على التوالى.