شكرا لقرائتكم خبر عن سكاي سبورت: والد ميسي سيرحل لإيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت شبكة «سكاي سبورت إيطاليا»، إن والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، يبحث عن منزل بإقليم لومبارديا بإيطاليا، من أجل الانتقال له مستقبلاً.

وأشارت الشبكة، أن بعض التقارير زعمت أن والد ميسي، يبحث عن منزل فبالتالي هناك مفاوضات بين إنتر ميلان وميسي من أجل انضمام اللاعب لصفوف الفريق الموسم المقبل، خاصة مع توقف المفاوضات مع ناديه برشلونة حالياً.

وأكدت الشبكة أن هذه التكهنات والمزاعم خاطئه، ولكن خبر شراء والد ميسي صحيح ولكن ليس له علاقه بانتقال اللاعب لإنتر ميلان ولكن والد ميسي سينتقل للإقامة في ميلانو، بسبب الإعفاءات الضريبية التي يمكن أن تستفيد منها عائلة البرغوث الأرجنتيني هناك.

يذكر أن ليونيل ميسي أوقف مفاوضات تجديد عقده مع برشلونة، ولم يجدد حتى الوقت الراهن، وهو الأمر الذي تكهن بأن اللاعب يريد الرحيل عن النادي في الصيف المقبل.