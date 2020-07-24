شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الفني لبيراميدز: «كاف» تعامل مع كورونا باحترافية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الكرواتي، تشاتشتس، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي بيراميدز، بالتعامل الاحترافي لمسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، «كاف»، مع ازمة كورونا، في تنظيم المباريات المتبقية للبطولات الأفريقية.

وقال تشاتشتس، أن تحديد الكاف، للمباريات بداية من شهر سبتمبر المقبل، منحنا فرصة كبيرة للاستعدادا، وتهيئة اللاعبين، للمشاركة بنفس القوة التي كنا عليها قبل توقف المسابقات بسبب تفشي فيروس كورونا.

وشدد المدير الفني لبراميدز، أن فريقه لن يتنازل عن اعتلاء منصة التتويج، والفوز بالبطولة الكونفدرالية.