شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يجهز محمد فاروق لمواجهة طنطا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع الجهاز الطبي لنادي بيراميدز، برنامج تدريبي خاص لمهاجم الفريق محمد فاروق، لتجهيزه للمشاركة أمام طنطا، في أول مباريات الفريق عقب استئناف مسابقة الدوري، ويلتقي بيراميدز، طنطا، 10 أغسطس المقبل علي ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.
وغاب فاروق، عن التدريبات الجماعية والمباريات الودية لبيراميدز، بعد تعرضه للإصابة التي حالت دون مشاركته في المباريات.
ووفقاً للجهاز الطبي لبيراميدز، فإن فاروق، سيكون جاهز للمشاركة أمام فريق طنطا، حيث فضل الجهاز الفني التمهل في الدفع به حتي لايؤدي الأمر لافتقاد جهوده لفترة أطول.
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