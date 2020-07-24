شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة كُتاب كرة القدم تختار هندرسون أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلنت رابطة كُتاب كرة القدم الإنجليزية رسميًا فوز قائد ليفربول، جوردان هندرسون، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019-2020. وتفوق قائد الريدز على زملائه في الفريق، محمد صلاح وساديو ماني وفيرجيل فان دايك، ونجم مانشستر سيتي كيفين دي بروين. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 90,413

تعافي 31,066

وفيات 4,480

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