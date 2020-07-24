شكرا لقرائتكم طبية الجبلاية ترفض إقامة ودية المقاولون وأسوان بسبب توقيت المسحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفضت اللجنة الطبية باتحاد الكرة إقامة اللقاء الودي الذي كان من المقرر له غداً السبت، بين فريقي المقاولون العرب وأسوان، بناءً على تعليمات طبية، بسبب الشروط التي وضعها مسئولو الجبلاية بضرورة خضوع الفرق لإجراءات مسحة كورونا قبل أي لقاء ودي بـ 48 ساعة، وكان أسوان والمقاولون قد أجروا المسحة الأخيرة يوم 19 يوليو الجاري وبناءً لا يحق لنادي أسوان ونادي المقاولون العرب لعب مباراة الغد قبل إجراء مسحة جديدة.

وكان المقاولون قد تعادل في مباراته الودية الأولى مع أسوان، والتي جمعت الفريقين باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، بهدف لمثله في لقاء مثير حتى الدقائق االأخيرة، وذلك في إطار استعدادات الفريقين لعودة مباريات الدوري العام المقرر استئنافه في 6 أغسطس المقبل، بعد فترة توقف استمرت لـ 147 يوماً بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

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و يحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.

فيما يحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحدًا من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.