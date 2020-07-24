شكرا لقرائتكم إنبى يستعيد "قاعود" قبل مواجهة الأهلى فى الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد فريق إنبى، جهود محمود قاعود مهاجم الفريق البترولى، بعد التعافى من فيروس كورونا، حيث تم وضع برنامج خاص للاعب من أجل تجهيزه للتواجد في مواجهة الأهلى، المقرر لها يوم 9 من شهر أغسطس المقبل، في المباراة المؤجلة من بطولة الدورى الممتاز، المقرر استئنافه يوم 6 من الشهر القادم بعد فترة كبيرة من التوقف بسبب جائحة كورونا، حيث حرص الجهاز الفني لإنبى على وضع برنامج لتجهيز قاعود لتلك المواجهة من أجل الاستفادة من جهوده والخبرات التي يمتلكها في تلك المواجهة الهامة للفريق البترولى.

ويواصل إنبى تحضيراته لمواجهة الأهلى حيث تعادل الفريق البترولى مع نظيره أسوان بهدف لمثله، فى المباراة الودية التى جمعت بينهما مساء أمس الخميس، على ستاد بتروسبورت، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف منافات النشاط الرياضى، حيث أحرز سافيولا، هدف الفريق البترولى الوحيد، فيما أحرز لأسوان اللاعب عبد الله فاروق، فى الشوط الثانى من المباراة، وجاء اللقاء ضمن سلسلة المباريات الودية التى قرر جهاز الفريق البترولى خوضها استعدادًا لمواجهة الأهلى.

فيما يواجهة إنبى، اليوم، الجمعة، نظيره طنطا، بعد الاتفاق بين الفريقان على خوض مباراة ودية على ستاد بتروسبورت، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف منافسات النشاط الكروى، وذلك بعد إلغاء المباراة التى كان من المقرر إقامتها بين الفريق البترولى ونظيره الإنتاج الحربى، بعد ظهور 18 حالة مصابة بفيروس كورونا فى صفوف الإنتاج مما أدى إلى إلغاء الودية.

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وكان عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، قد أكد سلبية المسحة الطبية الخامسة التى خضع لها اللاعبون والجهاز الفنى والإدارى بالفريق للكشف عن فيروس كورونا، مؤكدًا تعافى جميع اللاعبين المُصابين بذلك الفيروس فى الفترة الماضية، مشددًا على أن الفريق سيخضع لمسحة كورونا سادسة الأربعاء المقبل، استعدادا لاستئناف منافسات الدورى الممتاز، الذى تقرر عودته يوم 6 من أغسطس المقبل، بعدما توقف منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

واحتل فريق إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، قبل توقفه فى منتصف شهر مارس الماضى، بسبب فيروس كورونا، برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 18 هدفًا واستقبلت شباكه مثلها.