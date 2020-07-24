شكرا لقرائتكم عبد الله السعيد يرسم طريق العودة للمباريات عبر إنستجرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز، صوراً عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، من ودية الزمالك التي أقيمت أمس على ملعب برج العرب، وانتهت بفوز بيراميز بهدف نظيف سجله رجب بكار، في إطار خطة الفريقين للاستعداد لاستئناف النشاط الكروي، حيث يستعد بيراميدز للدوري العام المقرر عودته 6 أغسطس ويستعد الفريق الأبيض لدوري أبطال أفريقيا، بعد فترة توقف كورونا، وعلق السعيد على الصور قائلاً "في طريقنا للعودة".

في سياق متصل، أعلنت قناة نادى الزمالك أن المستشار مرتضى منصور رئيس النادى قرر خصم 200 ألف جنيه من محمود علاء مدافع الفريق، بعد طرده أمام بيراميدز، فى المباراة بعدما تغلب بيراميدز على الزمالك.

شهدت المباراة دخول دودي الجباس في مشادة مع زميله إسلام عيسى، وذلك بعدما تغلب بيراميدز على الزمالك، بهدف دون رد، سجله رجب بكار، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، الخميس، على استاد برج العرب، والتى تأتى ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز، التى ستنطلق مجددًا فى شهر أغسطس المقبل بعد فترة كبيرة من التوقف بسبب جائحة كورونا.

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وكشف رجب بكار، الظهير الأيمن لبيراميدز، عن سر هدفه فى الزمالك، الذى جاء من تسديدة مقوسة مرت فوق محمد أبو جبل حارس الفريق الأبيض لتسكن شباك الفريق.

وقال بكار فى تصريحات لـ"اليوم السابع" عقب المباراة: "الهدف به توفيق عندما أغلقت أمامي زاوية إرسال كرة عرضية متقنة وجدت أبو جبل قد أخذ خطوتين خارج خط المرمى وفى هذه الثانية قررت تسديد الكرة وحصل توفيق كبير فى التسديدة لتسكن الشباك".