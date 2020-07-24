شكرا لقرائتكم هؤلاء فقط المسموح لهم بحضور المباريات فى الدوري الممتاز ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو للجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ، أن مجالس إدارات أندية الدوري الممتاز هي المسموح لها فقط بحضور مباريات الدوري الممتاز المقرر إستئنافها يوم 6 أغسطس المقبل للموسم الجاري 2019 – 2020 .

تابع مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم إتباع الإجراءات الإحترازية لكورونا فى تواجد مجالس إدارات الأندية فى المباريات بالفصل بينهما وضرورة تواجد كل فرد بعيد عن الأخر بمسافة لا تقل عن متر.

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فى سياق متصل ،أكد الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، أنه سيتم إجراء مسحات لفيروس كورونا على الفرق خلال استئناف مباريات الدوري الممتاز يوم 6 أغسطس المقبل، كل ثلاثة أيام من أجل اكتشاف الحالات المصابة مبكرًا.

تابع الدكتور سلطان فى تصريحات لبرنامج ملعب أون ويقدمه الإعلامي أحمد شوبير على قناة أون تايم سبورت، أن هناك حالة من التراخي حدثت فى مصر بأكملها وعدم الالتزام بالإجراءات الطبية ونفس الأمر لبعض اللاعبين وهو ما تسبب فى ظهور بعض الإصابات مؤخرًا وتحديدًا فريق الإنتاج الحربي بعد إصابة 18 فردا، ولكن باقي الفرق الحالات فى تراجع.

خضع أمس فريق الإنتاج الحربى لمسحة كورونا جديدة وسط إجراءات احترازية مشددة للغاية حيث كانت مسحة اليوم للعناصر السلبية فيما تكون مسحة كورونا اليوم الجمعة للعناصر الإيجابية بالفريق منعًا لزيادة الاختلاط لاسيما بعد واقعة ثبوت إصابة 18 لاعبا بكورونا، وأعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى إيقاف تدريبات ناديه لحين ظهور نتيجة مسحة كورونا السادسة التى يجريها الجمعة المقبلة بالإضافة لإلغاء المباريات الودية للفريق بسبب تعرض 18 فردًا بالفريق للإصابة بفيروس كورونا، بجانب إصابة مختار مختار المدير الفنى للفريق بفيروس كورونا.