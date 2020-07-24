شكرا لقرائتكم إجراءات احترازية مُشددة فى الأهلي قبل ودية سموحة بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع مسئولو النادي الاهلي إجراءات إحترازية مُشددة في النادي منذ صباح اليوم اليوم ،الجمعة، وقبل ساعات من الفريق أمام سموحة المقرر لها الخامسة والنصف من مساء اليوم ،الجمعة،بإستاد التتش من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين ومنع إنتشار فيروس "كورونا" لاسيما وأن فريق سموحة شهد إصابتين بكورونا منذ أيام كما ظهر في الاهلي حالة أمس وهي حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأمر الذى زاد من الأجراءات الأحترازية في الاهلي قبل اللقاء المرتقب الذي يُعد واحد من مباراتين سيخوضهما الأهلي خلال توقف الدوري حيث ستكون المباراة الثانية أمام الجونة يوم 28 يوليو الجاري بالتتش في إطار استعدادات الفريقين لبطولة الدوري الممتاز التى تقرر استئنافها يوم 6 أغسطس المقبل ويستهلّها المارد الأحمر بمواجهة إنبي يوم 9 أغسطس.

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ويتطلع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لتحقيق أكثر من هدف في ودية سموحة اليوم يأتي في مقدمتها الاطمئنان على لياقة اللاعبين البدنية خلال هذا التوقف فضلاً عن تجربة بعض اللاعبين العائدين من إصابات طويلة.

ويطمأن فايلر كذلك على مستوى صالح جمعة العائد للفريق بعد فترة طويلة من التجميد والاستبعاد من الحسابات الفنية ومن المتوقع أن يمنح فايلر الفرصة لبعض الوجوه الشابة التى تم تصعيدها من قطاع الناشئين للتدريب مع الفريق الأول الفترة الماضية وأبرزها عربي بدر ومحمد فخري ، ويحاول الجهاز الفني كذلك تجربة بعض الخطط الفنية في مباراة اليوم التى تُعد واحدة من مباراتين سيخوضهما الأهلي قبل استئناف الدوري حيث تقرر خوض المباراة الثانية أمام الجونة يوم 28 يوليو الجاري بالتتش أيضاً