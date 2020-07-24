شكرا لقرائتكم "ألو.. عاوز ارجع".. تفاصيل مكالمة أزارو لمسئولى الأهلى بعد فسخ عقد الاتفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي إتصالات بإدارة النادي لمعرفة موقفه من العودة للقلعة الحمراء والإنتظام في تدريبات الفريق بعدما إنتهت علاقته رسمياً بنادي الإتفاق السعودي مؤخراً ، حيث فتح اللاعب خطوط إتصالات مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالاهلي لمعرفة موقفه من العودة للقاهرة للأنتظام في تدريبات الفريق أم الإستمرار بالمغرب بإعتباره غير مُقيّد بقائمة الاهلي ولن يشارك معه إذا ما إنتظم في التدريبات ، ويبحث المهاجم المغربي كذلك موقفه من الأستمرار في الأهلي عموماً في الموسم المقبل أم إنتقاله لأي نادً أخر سواء على سبيل الأعارة أم البيع النهائي في ظل العروض التى تلقاها مؤخراً من عدة أندية خارجية.

ويرغب وليد أزارو في الرحيل من القلعة الحمراء مجانًا حال عدم رغبة الاهلي استعادته مرة أخرى بعد انتهاء إعارته للنادي السعودي بنهاية الموسم الجاري، ويضغط المهاجم المغربي حاليًا على إدارة الإهلي بهدف السماح له بالرحيل دون مقابل مالي إذا كان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق لا يرغب في عودته مرة أخرى.