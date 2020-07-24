شكرا لقرائتكم عواد يدخل حسابات كارتيرون للمشاركة مع الزمالك فى ودية دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس الجهاز الفني للزمالك، منح محمد عواد حارس الفريق فرصة المشاركة في المواجهة الودية أمام وادى دجلة، التي ستقام بعد غد الأحد، وذلك بعد جاهزية الحارس للمشاركة بصورة رسمية في المباريات بعد التعافى من فيروس كورونا ونهاية برنامج تجهيزه للمشاركة في المواجهات الخاصة بالفريق، لذا يدرس جهاز الفريق الأبيض سواء من بداية لقاء دجلة أو خلال الشوط الثانى من المباراة وهو ما سيتحدد بشكل نهائي خلال الساعات القادمة وفقا للمشاورات التي يجريها الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق مع جهازه المعاون.

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وحصل الزمالك على راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب الانتهاء من معسكر برج العرب، على أن يستأنف الفريق تدريباته صباح بعد غد، الأحد، استعدادا لمواجهة دجلة في مساء اليوم ذاته، بعدما انتهى الفريق بالأمس من معسكره الذى استمر لمدة 14 يوما فى برج العرب، حيث تواجد عواد على مقاعد البدلاء فى لقاء بيراميدز الودى، الذى شهد خسارة الزمالك بهدف نظيف، وتواجد فى حراسة مرمى الفريق الأبيض خلاله الحارس محمد أبو جبل.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى والاتحاد السكندرى، المقرر إقامتهما على ستاد برج العرب، يومى 6 و10 من شهر أغسطس المقبل، على الترتيب وذلك في منافسات بطولة الدورى الممتاز، وسيستأنف الزمالك تدريباته بعد غد الأحد لمواجهة دجلة فى اليوم ذاته، على أن ينتظم الفريق في معسكر معسكر مغلق جديد بداية من يوم الإثنين المقبل، في برج العرب يتخلله خوض مباراة ودية أمام طلائع الجيش، يوم الأربعاء المقبل، على أن يحصل الفريق على راحة أول أيام عيد الأضحى ثم ينتظم الفريق في معسكر مغلق جديد في برج العرب لمدة 10 أيام استعدادا لاستئناف النشاط الرياضى.