متفوقا على ’’دي بروين‘‘.. هندرسون أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

كتب: ضياء السقا

أعلنت رابطة الكتاب والصحفيين الإنجليزين، فوز جوردان هندرسون، قائد ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" موسم 2019 – 2020.

وتفوق هندرسون، على كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي، وماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، وفيرجيل فان دايك وساديو ماني ثنائي ليفربول.

وساهم هندرسون في فوز فريقه بلقب البريميرليج للمرة الأولى منذ 30 سنة.

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وشارك لاعب الوسط، في 30 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، سجل فيها 4 مرات، وصنع 5 أهداف.

وعلق هندرسون على تتويجه بالجائزة قائلًا، "أود أن أعبر عن مدى تقديرى للذين دعمونى وصوتوا لى، وأيضًا لرابطة كتاب كرة القدم بشكل عام".

وأضاف قائد ليفربول، "عندما تنظر للاعبين الذين سبق لهم التتويج بالجائزة، فهناك عدد منهم قد لعبوا في ليفربول مثل جيرارد، سواريز ومحمد صلاح، فستعرف إلى أي مدى تلك الجائزة مرموقة حقًا".

يشار إلى أن هندرسون اللاعب رقم 12 من ليفربول، الذي يحصل على هذه الجائزة بعد كل من إيان كالاجان، وكيفين كيغان، وإيملين هيوز، وكيني دالغليش (مرتين)، وتيري ماكديرموت، وأيان راش، وجون بارنز (مرتين)، ووستيف نيكول، وستيفن جيرارد، ولويس سواريز، ومحمد صلاح.