شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات احترازية مُشددة فى الأهلي قبل ودية سموحة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع مسئولو النادى الأهلى إجراءات احترازية مُشددة فى النادى منذ صباح اليوم، الجمعة، وقبل ساعات من مواجهة الفريق أمام سموحة المقرر لها الخامسة والنصف مساء اليوم، الجمعة، باستاد التتش من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين ومنع انتشار فيروس "كورونا"، لاسيما أن سموحة شهد إصابتين بكورونا منذ أيام كما ظهر فى الأهلى حالة أمس وهى حمدى فتحى لاعب وسط الفريق الأمر الذى زاد من الإجراءات الاحترازية فى الأهلى قبل اللقاء المرتقب الذى يُعد واحدا من مباراتين سيخوضهما الأهلى خلال توقف الدورى، حيث ستكون المباراة الثانية أمام الجونة يوم 28 يوليو الجارى بالتتش فى إطار استعدادات الفريقين لبطولة الدورى الممتاز التى تقرر استئنافها يوم 6 أغسطس المقبل ويستهلّها المارد الأحمر بمواجهة إنبى يوم 9 أغسطس.

ويتطلع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، لتحقيق أكثر من هدف فى ودية سموحة اليوم، وفى مقدمتها الاطمئنان على لياقة اللاعبين البدنية خلال هذا التوقف فضلاً عن تجربة بعض اللاعبين العائدين من إصابات طويلة.

ويطمئن فايلر كذلك على مستوى صالح جمعة العائد للفريق بعد فترة طويلة من التجميد والاستبعاد من الحسابات الفنية، ومن المتوقع أن يمنح فايلر الفرصة لبعض الوجوه الشابة التى تم تصعيدها من قطاع الناشئين للتدريب مع الفريق الأول الفترة الماضية، وأبرزها عربى بدر ومحمد فخرى، ويحاول الجهاز الفنى تجربة بعض الخطط الفنية فى مباراة اليوم التى تُعد واحدة من مباراتين سيخوضهما الأهلى قبل استئناف الدورى حيث تقرر خوض المباراة الثانية أمام الجونة يوم 28 يوليو الجارى بالتتش أيضاً.