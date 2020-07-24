شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد ينشر صور من ودية الزمالك ويعلق: "فى طريقنا للعودة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر عبد الله السعيد، صانع ألعاب فريق بيراميدز، صوراً عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، من ودية الزمالك التى أقيمت أمس على ملعب برج العرب، وانتهت بفوز بيراميز بهدف نظيف سجله رجب بكار، في إطار خطة الفريقين للاستعداد لاستئناف النشاط الكروي، ويستعد بيراميدز للدوري العام المقرر عودته 6 أغسطس ويستعد الفريق الأبيض لدوري أبطال أفريقيا، بعد فترة توقف كورونا، وعلق السعيد على الصور قائلاً: "فى طريقنا للعودة".

في سياق متصل، أعلنت قناة نادى الزمالك أن المستشار مرتضى منصور رئيس النادى قرر خصم 200 ألف جنيه من محمود علاء مدافع الفريق، بعد طرده أمام بيراميدز، فى المباراة بعدما تغلب بيراميدز على الزمالك.

وشهدت المباراة دخول دودى الجباس فى مشادة مع زميله إسلام عيسى، وذلك بعدما تغلب بيراميدز على الزمالك بهدف دون رد، سجله رجب بكار، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، الخميس، على استاد برج العرب، والتى تأتى ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز، التى ستنطلق مجددًا فى شهر أغسطس المقبل بعد فترة كبيرة من التوقف بسبب جائحة كورونا.

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