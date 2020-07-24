شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الطبية ترفض إقامة ودية المقاولون وأسوان غداً بسبب مسحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت اللجنة الطبية باتحاد الكرة إقامة اللقاء الودى الذى كان من مقررا له غداً، السبت، بين فريقى المقاولون العرب وأسوان، بناءً على تعليمات طبية، بسبب الشروط التى وضعها مسئولو الجبلاية بضرورة خضوع الفرق لإجراءات مسحة كورونا قبل أى لقاء ودى بـ 48 ساعة، وكان أسوان والمقاولون قد أجروا المسحة الأخيرة يوم 19 يوليو الجارى، وبناءً عليه لا يحق لنادى أسوان أو المقاولون العرب لعب مباراة الغد قبل إجراء مسحة جديدة.

المقاولون تعادل فى مباراته الودية الأولى مع أسوان، والتى أقيمت باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، بهدف لمثله فى لقاء مثير حتى الدقائق الأخيرة، وذلك فى إطار استعدادات الفريقين لعودة مباريات الدورى العام المقرر استئنافه فى 6 أغسطس المقبل، بعد فترة توقف استمرت لـ 147 يوماً بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.

فيما يحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحدًا من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.