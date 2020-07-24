شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف حول مكافآت الموظفين ينهى جلسة مجلس المصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت جلسة مجلس إدارة اتحاد المصارعة خلاف بين أعضاء المجلس حول قيمة المكافآت المقرر صرفها لموظفى الاتحاد عن بعض البطولات، خلال الفترة الماضية، بعدما اعترض بعض أعضاء المجلس خلال الجلسة على قيمة المكافأة لكل موظف، حيث قام أمين الصندوق بالاتحاد بعمل تقسيمة للمكافآت دون الخطوات التى يتم اتخاذها فى مثل هذه المواقف من عمل اقتراح وعرضه على مجلس الإدارة، قبل إقرارها، وهو ما اعترض عليه الأعضاء، ولم تكتمل الجلسة بعد الخلاف على المكافآت.

وكانت الجلسة قد تم تأجيلها عدة مرات، وفى اليوم الأول لم تكتمل إجراءات وترتيبات الجلسة، وفى اليوم التالى امتد الاجتماع لليوم التالى، وفى النهاية وبعد عقد الجلسة شهدت خلافاً حول المكافآت لتنتهى دون استكمالها.

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وكان اتحاد المصارعة منح الموظفين راحة خلال الأسبوع الماضى لتعقيم الاتحاد وتطهيره، على أن يستأنف العمل هذا الأسبوع، وتعود الأمور إلى طبيعتها .

وقرر اتحاد المصارعة منح أحد موظفى الاتحاد إجازة بعد إصابته بفيروس كورونا، مع عدد من أفراد أسرته، ويخضع حاليا للعزل المنزلى، بالإضافة إلى منح بعض موظفى الاتحاد إجازة لمدة 14 يوما بعد خضوعهم للمسحة السريعة، ورغم أن العينات سلبية لكن تم منحهم الإجازات على أن يعودوا لاستئناف عملهم بالاتحاد بعد التأكد من سلامتهم فى المدة المحددة طبيا.