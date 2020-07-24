شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مدربين تحت طلب الأندية المصرية فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن جدول المباريات المؤجلة و4 أسابيع من مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي 19-2020 الذي تقرر استئنافه اعتبارا من 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف اضطرارية بسبب جائحة كورونا، جاء ذلك في أعقاب ورود الموافقات الأمنية اللازمة على الملاعب والمواعيد التي أقرتها إدارة المسابقات.

وتسعى اللجنة الخماسية لاستكمال الدورى بالموسم الحالي وانتهائه حتى شهر نوفمبر المقبل بجدول مباريات مضغوط لكل الأندية في محاولة لإنهاء الموسم الحالي فى أقرب وقت، على أن يبدأ الموسم الجديد في موعد أقصاه بداية ديسمبر المقبل.

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وتستعد جميع فرق الدورى حاليا لاستكمال مبارياتها المتبقية، وفقا لأهداف كل نادى، فمنها ما يسارع للهروب من المنطقة الخطرة في الجدول، ومنها من يريد حجز مقعدا في البطولات الأفريقية الموسم المقبل، ومنها من يريد تحسين مركزه أو الحفاظ عليه.

ويحظى الدوري المصري الممتاز بالإثارة والتشويق في كل فتراته، ولكن ما زالت ظاهرة إقالة وتغير عدد كبير من المدربين أثناء الموسم الواحد ومستمرة ومنتشرة، على الرغم من الوقت الكافى الذى كان أمام الأندية لاختيار مدربينها بعناية كبيرة لاستكمال رحلة الدورى مع أنديتهم، إلا أن هناك أندية تسارع في إقالة المدربين مع أول إخفاق خوفا من الهبوط أو الابتعاد عن هدفها.

ونستعرض أبرز 10 مدربين تحت طلب الأندية المصرية فى الموسم المقبل من هنا..