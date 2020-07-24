شكرا لقرائتكم خبر عن أزارو يستفسر من الأهلي عن عودته للقاهرة أم البقاء فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى المغربى وليد أزارو، مهاجم الأهلى، اتصالات بإدارة النادى لمعرفة موقفه من العودة للقلعة الحمراء والانتظام فى تدريبات الفريق بعدما انتهت علاقته رسمياً بنادى الاتفاق السعودى مؤخراً، وفتح اللاعب خطوط اتصال مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلى لمعرفة موقفه من العودة للقاهرة للانتظام فى تدريبات الفريق أم الاستمرار بالمغرب باعتباره غير مُقيّد بقائمة الأهلى ولن يشارك معه إذا انتظم فى التدريبات.

ويبحث المهاجم المغربى أيضاً موقفه من الاستمرار فى الأهلى عموماً فى الموسم المقبل أم انتقاله لأى نادٍ آخر سواء على سبيل الإعارة أم البيع النهائى فى ظل العروض التى تلقاها مؤخراً من عدة أندية خارجية.

ويرغب وليد أزارو فى الرحيل من القلعة الحمراء مجانًا حال عدم رغبة الأهلى استعادته مرة أخرى بعد انتهاء إعارته للنادى السعودى بنهاية الموسم الجاري، ويضغط المهاجم المغربى حاليًا على إدارة الإهلى بهدف السماح له بالرحيل دون مقابل مالى إذا كان السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق لا يرغب فى عودته مرة أخرى.