شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى ينتظر نتيجة مسحتى كورونا لتحديد مصير أول مباراة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب مسئولو الإنتاج الحربى ظهور نتيجة مسحات كورونا، تمهيداً لمخاطبة اتحاد الكرة لحسم مصير أول مباراة فى الدورى، والتى تحدد لها 8 أغسطس المقبل أمام نادى مصر باستاد الكلية الحربية والمؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى العام.

ويخضع فريق الإنتاج الحربى لمسحة كورونا جديدة، فى الثانية عشرة ظهر اليوم الجمعة، وسط إجراءات احترازية مشددة للغاية، حيث تكون مسحة اليوم للعناصر الإيجابية وتظهر نتيجتها غداً، السبت، فيما كانت مسحة كورونا أمس الخميس للعناصر السلبية بالفريق منعًا لزيادة الاختلاط وتظهر نتيجتها اليوم الجمعة لاسيما بعد واقعة ثبوت إصابة 18 لاعبا بكورونا.

وأعلن خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، إيقاف تدريبات الفريق لحين ظهور نتيجة مسحة كورونا السادسة التى يجريها اليوم بالإضافة لإلغاء المباريات الودية للفريق بسبب تعرض 18 فردًا بالفريق للإصابة بفيروس كورونا، بجانب إصابة مختار مختار المدير الفنى للفريق بفيروس كورونا.

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وأكد اللواء أشرف عامر، رئيس الإنتاج الحربى، أن ناديه حصل على وعد من اتحاد الكرة بتأجيل مباراته فى الأسبوع الأول للدورى بعد إصابة 18 لاعباً بكورونا، قائلاً: "قررنا إبعاد اللاعبين المصابين بكورونا عن التدريبات، فيما سيعود اللاعبون الذين لم يتعرضوا للإصابة للتدريبات الأسبوع المقبل، بعد الخضوع لمسحة كورونا جديدة للتأكد من سلامتهم، وحرصت على الاطمئنان على اللاعبين المصابين ووجدت حالتهم مطمئنة ولم تظهر عليهم أى أعراض ونتابعهم باستمرار"

وتلقى نادى الإنتاج الحربى إخطارًا من اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان بضرورة إعادة مسحة كورونا الخامسة للفريق ليقرر خالد مهدى مدير الكرة بالفريق انهاء معسكر شرم الشيخ والعودة للقاهرة لإجراء المسحة استعدادًا لعودة بطولة الدورى المقرر لها 6 أغسطس المقبل، وقال مهدى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: "اتحاد الكرة أخطرنا بضرورة إعادة مسحة كورونا الخامسة للفريق بسبب عدم وضوح بعض النتائج وحدد اليوم الجمعة موعدًا لإعادتها لذا قررنا العودة للقاهرة والاكتفاء بثمانية أيام فى معسكر شرم الشيخ لاستعادة اللياقة الفنية والبدنية للاعبين".

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.