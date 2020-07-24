شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيمة وتدريب على ركلات الجزاء فى مران المصرى ببرج العرب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى، بقيادة طارق العشرى، مرانه الصباحى على أحد الملاعب الفرعية باستاد برج العرب، فى إطار معسكر الفريق المقام حالياً بالإسكندرية، استعداداً لاستئناف مباريات الدورى العام المقرر عودتها يوم 6 أغسطس المقبل، وخاض فريق المصرى تقسيمة خلال المران، الذى شهد تدريبات خاصة لحراس المرمى وتدريب على ركلات الجزاء.

جاء مران المصرى الصباحى قبل المواجهة الودية الثانية أمام طلائع الجيش المقرر لها مساء اليوم بعد اتفاق الفريقين على إقامة هذه المباراة خلال تواجدهما بمعسكر برج العرب، حيث انتهت الودية الأولى بالتعادل الإيجابى 1-1 وسيلتقى الفريقان فى ودية ثالثة قبل نهاية الشهر الجارى.

فى سياق آخر، قرر طارق العشرى، المدير الفنى للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى، استدعاء عمرو البغدادى حارس مرمى فريق الشباب بالنادى للانضمام للمعسكر المغلق المقام حاليًا ببرج العرب.

يأتى هذا القرار بعد إصابة الحارس محمد شحاتة فى مباراة المصري وطلائع الجيش الودية التى جرت أمس على استاد برج العرب والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، وهى الإصابة التى تم تشخيصها مبدئيًا من الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور شادى السعدنى على أنها تمزق فى الرباط الداخلى للركبة مع الاشتباه فى قطع بالغضروف الهلالى الداخلى للركبة.

جدير بالذكر أن الحارس عمرو البغدادى البالغ من العمر عشرين عامًا كان قد سبق له الانضمام لمنتخب مصر للناشئين خلال السنوات الماضية، كما تم تصعيده للتدريب مع الفريق الأول لمرات عديدة على مدار الفترة الماضية، حيث شارك فى العديد من المباريات الودية للفريق.

من ناحية أخرى، يسابق مسئولو المصرى البورسعيدى الزمن من أجل إجراء مسحة طبية خامسة للوقاية من وباء كورونا المستجد للاطمئنان على اللاعبين بعد ثبوت حالة إيجابية بالأمس فى معسكر الفريق من أحد مسئولى المهمات وهو ما أصاب اللاعبين بالذعر والقلق خاصة أن الشخص كان مخالطا لهم بشكل مستمر.





Advertisements



































