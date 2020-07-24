شكرا لقرائتكم خبر عن زيارات طبية مفاجئة على معسكرات الأندية بسبب إجراءات كورونا.. وغرامات مالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عمل زيارات مفاجئة للجنة الطبية باتحاد الكرة، على تدريبات ومعسكرات الأندية والمباريات الودية للتفتيش على اتباعهم الإجراءات والاحترازات الطبية الخاصة بفيروس كورونا من عدمه بعد الإصابات التى ضربت عدداً من الفرق مؤخراً، على رأسهم إصابة 18 فرداً من نادى الإنتاج الحربى، ووضع غرامة مالية كبيرة على أى نادى يخالف التعليمات، خاصة أن اتحاد الكرة هو من يتحمل تكاليف المسحات فى الفترة الأخيرة، وذلك من أجل الحد من انتشار الفيروس بين اللاعبين لاستئناف بطولة الدورى يوم 6 أغسطس.

فى سياق متصل، أكد الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، أنه سيتم إجراء مسحات لفيروس كورونا على الفرق خلال استئناف مباريات الدورى الممتاز يوم 6 أغسطس المقبل، كل ثلاثة أيام من أجل اكتشاف الحالات المصابة مبكرًا، وتابع الدكتور سلطان أن هناك حالة من التراخى حدثت فى مصر بأكملها وعدم الالتزام بالإجراءات الطبية ونفس الأمر لبعض اللاعبين، وهو ما تسبب فى ظهور بعض الإصابات مؤخرًا وتحديدًا فريق الإنتاج الحربى بعد إصابة 18 فردا، ولكن باقى الفرق الحالات فى تراجع.

وخضع فريق الإنتاج الحربى أمس لمسحة كورونا جديدة وسط إجراءات احترازية مشددة للغاية، حيث كانت مسحة اليوم للعناصر السلبية فيما تكون مسحة كورونا اليوم، الجمعة، للعناصر الإيجابية بالفريق منعًا لزيادة الاختلاط لاسيما بعد واقعة ثبوت إصابة 18 لاعبا بكورونا.

وأعلن خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، إيقاف تدريبات ناديه لحين ظهور نتيجة مسحة كورونا السادسة التى يجريها الجمعة المقبلة بالإضافة لإلغاء المباريات الودية للفريق بسبب تعرض 18 فردًا بالفريق للإصابة بفيروس كورونا، بجانب إصابة مختار مختار المدير الفنى للفريق بفيروس كورونا.