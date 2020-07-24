الامارات | لصوص يعكرون فرحة لاعب ليفربول بالدوري الإنجليزي .. "مجوهرات وسيارة"

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت وسائل إعلام بريطانية إن منزل لاعب وسط ليفربول البرازيلي فابينيو تعرض للسرقة في الوقت الذي شارك فيه اللاعب في احتفالات فريقه بالفوز بلقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الأولى منذ 30 عاما.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن اللصوص دخلوا منزل فابينيو (26 عاما) خلال الفترة ما بين بعد ظهر الأربعاء وصباح الخميس وسرقوا بعض المجوهرات وسيارة مستغلين عدم وجود أي أشخاص في المنزل.

وقال متحدث باسم شرطة منطقة مرسيسايد في بيان إلى وسائل الإعلام البريطانية إن الشرطة عثرت على السيارة في ويجان في وقت لاحق.

وتسلم ليفربول درع الدوري الممتاز يوم الأربعاء الماضي بعد فوزه 5-3 على ضيفه تشيلسي في أخر مباراة له على أرضه في ملعب أنفيلد هذا الموسم.

وتعرض منزل مهاجم ليفربول السنغالي ساديو ماني للسطو أيضا خلال مشاركته في مباراة بدوري أبطال أوروبا في مواجهة بايرن ميونيخ بطل ألمانيا في فبراير شباط من العام الماضي.

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