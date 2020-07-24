الامارات | الأهلي المصري يتلقى ضربة موجعة بإصابة لاعبه بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يتلقى ضربة موجعة بإصابة لاعبه بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة المصري محمد سلطان، أن لاعب وسط الأهلي حمدي فتحي سيخضع لفحص جديد ما لم تظهر عليه أي أعراض لفيروس كورونا خلال 10 أيام، بعدما أظهرت المسحة التي أجراها فتحي أنها إيجابية.



وقال سلطان لصحيفة الوطن المصرية إنه: "إذا استمر لاعب الأهلي لمدة 10 أيام من دون أعراض سيخضع لمسحة أخرى، وبناء على نتيجتها يمكن له أن يعود إلى التدريبات بشكل طبيعي مع الفريق".



وأكمل: "الأندية لم تلتزم بنصيحتنا بشأن خوض الوديات، ولم نخفف الإجراءات الاحترازية بالنسبة للتعامل مع فيروس كورونا، لكن بشكل عام مع تراجع أرقام الإصابات حدث تساهل بشكل عام من جانب عموم المصريين". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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