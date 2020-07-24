شكرا لقرائتكم خبر عن «دونجا» يغيب عن بيراميدز أمام المصري للإصابة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكد غياب عماد نبيل دونجا، لاعب وسط الفريق الكروي الأول، لنادي بيراميدز، عن مواجهة فريقه المقررة أمام المصري يوم 29 من يوليو الجاري.
وتعرض دونجا، للإصابة بكدمة في الساعد الأيمن، وأثبتت الأشعة التي أجراها اللاعب، حاجته لعشرة أيام تدريبات علاجية وتأهيلية، لتفادي تفاقم اصابته.
وحصل دونجا، على راحة يومين من الجهاز الطبي للفريق، ليعود بعدها ليؤدي برنامجه العلاجي والتأهيلي تمهيداً لعودته للمران بالكرة.
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الوضع في مصر
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اصابات
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تعافي
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وفيات
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