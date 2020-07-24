شكرا لقرائتكم خبر عن جون أنطوي يغيب عن بيراميدز أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثبتت الأشعة المقطعية التي أجراها الغاني جون انطوي، مهاجم الفريق الكروي الأول لنادي بيراميدز، إصابته بتمزق في عضلات الصدر.

واكد الجهاز الطبي، على أن اللاعب، سيحتاج لبرنامج تأهيلي مكثف لمدة سبعة أيام، يعود بعدها لأداء تدريبات الجماعية، لمدة مماثلة قبل الدفع به في المباريات.

وغاب أنطوي، عن المشاركة مع بيراميدز، في مواجهة الزمالك، الودية التي أقيمت امس وفاز بها بيراميدز بهدف نظيف لرجب بكار.