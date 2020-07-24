شكرا لقرائتكم محمود علاء بطل صراع جديد على تويتر بين الأهلي والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثار محمود علاء مدافع الزمالك الجدل حول مصيره في القلعة البيضاء بسبب الواقعة التي أقدم عليها بعد طرده في مباراة فريقه الودية ضد بيراميدز، والتصرف غير اللائق الذي أقدم عليه اللاعب لدى خروج من الملعب.

وانفعل محمود علاء بشدة أثناء خروجه من الملعب وقام بركل احدى المنضدات التي تحمل الأدوات الطبية اللازمة لاتباع اجراءات الوقاية الطبية للاعبين.

وانقسم رواد موقع تويتر ما بين مؤيد ومعارض لموقف محمود علاء، سواء من طالب برحيل اللاعب عن مت عقبة بسبب واقعته غير المبررة، ودشن البعض هاشتاج يحمل "علاء برا الزمالك" للمطالبة برحيله بعد السلوك غير الحضاري الذي أقدم عليه وتفاعل معه عدد كبير تخطى الـ21 ألف تغريدة.

Advertisements

فيما دشن البعض هاشتاج آخر يحمل "محمود علاء حارقهم" وهو الهاشتاج الذي تفاعل معه أكثر من 19 ألف مغرد على تويتر، لدعم ومساندة اللاعب، وأن ما حدث مجرد عصبية ملعب ، ليس أكثر من ذلك.