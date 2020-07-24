شكرا لقرائتكم أحمد عيد مدافعاً عن محمود علاء: مبيحبش يتغلب وعنده شخصية وحرقة على الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دافع أحمد عيد عبد الملك، لاعب نادي الزمالك السابق، عن محمود علاء مدافع الفريق الأبيض، والذي أثار الجدل بعد انفعاله خلال تعرضه للطرد من اللقاء الودي بين الزمالك وبيراميدز، والذي جمع الفريقين مساء أمس الخميس، وانتهى بفوز بيراميدز بهدف نظيف سجله رجب بكار، وتعرض مدافع القلعة البيضاء للطرد، ليقوم نادي الزمالك بتغريم اللاعب مبلغ 200 ألف جنيه.

وكتب عبد الملك عبر حسابه الشخصي على تويتر: والله محمود علاء من وهو طالع معانا في الحرس وهو لاعيب مبيحبش يتغلب في التمرين وعنده حرقة علي الفرقة.

أضاف لاعب الزمالك السابق: كنا بنشد مع بعض في التمرين من كتر ما كنا مبنحبش الخسارة مع انه بالنسبالنا كان ناشئ بس كان واضح من صغره انه عنده شخصية في الملعب وبرا الملعب.

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احمد عيد

في سياق آخر، منح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، لاعبو الفريق راحة من التدريبات لمدة يومين وهما اليوم وغدًا، بعد انتهاء معسكر الفريق الذي كان مقامًا في برج العرب وتخلله مباراتان وديتان أمام سموحة وبيراميدز، حيث يحصل اللاعبون علي الراحة لمدة 48 ساعة علي أن يعودوا للتدريبات مرة أخري يوم الأحد المقبل قبل الدخول في معسكر مغلق لمدة أسبوع في مدينة 6 أكتوبر.

فيما أشاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بالمستوي الفني والبدني الذي ظهر عليه حراس مرمي الزمالك الأربعة في معسكر برج العرب المقام حاليًا استعدادًا لمواجهة المصري يوم 6 أغسطس المقبل ضمن مؤجلات الأسبوع الـ 14 للدوري، حيث ابدي كارتيرون اعجابه الشديد بالمجهود وطرق التدريب التي يتبعها عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمي بالفريق.

وكشف كارتيرون لجهازه المعاون عن أن مستوى محمد أبو جبل وجنش وعواد وصبحي في معسكر برج العرب منحه ثقة وطمأنينة عقب العودة من توقف النشاط بسبب فيروس كورونا.