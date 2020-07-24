شكرا لقرائتكم "كورونا" تُبعد حمدي فتحي عن الاهلي أمام إنبي والإنتاج في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خرج حمدي فتحي لاعب وسط الاهلي من حسابات الجهاز الفني للفريق تماماً في مباراتي الفريق أمام إنبي المقرر لهما 9 و14 أغسطس المقبل على التوالي بعد إصابة اللاعب بفيروس "كورونا" أمس ، الخميس، ما يعني حاجة اللاعب للعزل ما يقرب من أسبوعين لن يخوض خلالها التدريبات ثم يبدأ بعدها التدريبات تدريجياً وبعدها يعود للمران الجماعي حال تماثله للشفاء من هذا الفيروس ، وكان حمدي فتحي واحداً من اللاعبين المُرشحين للدخول سريعاً في حسابات الجهاز الفني مع عودة الدوري الذي توقف طوال الأشهر الماضية بسبب "جائحة" كورونا بعد تعافي اللاعب تماماً من جراحة غضروف الركبة التى أجراها قبل عدة أشهر لكن جاءت "صدمة" كورونا لتُبعد اللاعب عن مباراتي إنبي والإنتاج الحربي.

السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي كان يُجهّز حمدي فتحي للظهور سريعاً في مباريات الفريق بعد تعافيه من جراحة غضروف الركبة التى تعرض لها في نوفمبر الماضي بإعتبار حمدي فتحي صاحب قدرات فنية عالية كما أنه ظهر بشكل جيد في التدريبات الماضية والتى تم إستئنافها أواخر يونيو الماضي بعد قرار عودة النشاط الرياضي ، وكان فايلر يرغب في الإستعانة باللاعب تدريجياً في المباريات مع عودة الدوري الشهر المقبل قبل أن تُجبره كورونا على الإستبعاد من الحسابات في أول مباراتي بعد عودة الدوري.