شكرا لقرائتكم المران الأول يحسم موقف حازم إمام من اللحاق بمباريات الزمالك المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى للزمالك، على انتظار أول مران للفريق من أجل تحديد حالة حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق، ومدى جاهزيته للحاق بمباريات الفريق أو تحديد مدة غيابه حال مواصلة شكواه من الإصابة التى أبعدته عن الفريق مؤخرا فى مواجهة بيراميدز، التى أقيمت أمس الخميس، والتى انتهت بخسارة الزمالك بهدف دون رد، التى جاءت ضمن استعدادات الفريقان لاستئناف بطولة الدورى الممتاز.

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واشتكى حازم إمام من آلام فى العضلة الأمامية لذا فضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، استبعاده من المواجهة، وذلك وفقا لتأكيدات رئيس الجهاز الطبى للزمالك، لذا سيتم حسم حالة اللاعب بعد غد الأحد، فور عودة الفريق لتدريباته بعد حصول الفريق على راحة سلبية لمدة 48 ساعة حيث سيتجمع لاعبى الفريق صباح الأحد من أجل الاستعداد لمواجهة وادى دجلة الودية التى ستقام فى مساء اليوم ذاته والتى تأتى ضمن استعدادات الزمالك لمواجهة المصرى، يوم 6 أغسطس المقبل، على ستاد برج العرب، فى بطولة الدورى الممتاز.

واختتم الزمالك بالأمس معسكره المغلق الذى أقيم فى مدينة برج العرب لمدة 14 يوما، حيث جاء ختامه بالمواجهة الودية مع بيراميدز، على أن يعود الفريق للتدريبات بعد غد الأحد، على أن ينتظم الفريق في معسكر معسكر مغلق جديد بداية من يوم الإثنين المقبل، في برج العرب يتخلله خوض مباراة ودية أمام طلائع الجيش، يوم الأربعاء المقبل، على أن يحصل الفريق على راحة أول أيام عيد الأضحى ثم ينتظم الفريق في معسكر مغلق جديد في برج العرب لمدة 10 أيام استعدادا لاستئناف النشاط الرياضى حيث سيواجه الفريق الأبيض كلا من المصرى البورسعيدى والاتحاد السكندرى، على ستاد برج العرب، يومى 6 و10 من شهر أغسطس المقبل، على الترتيب وذلك في منافسات بطولة الدورى الممتاز.