شكرا لقرائتكم المصرى يخوض مرانا صباحيا قبل ودية الطلائع مساء اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، بقيادة طارق العشري، مرانه الصباحي على أحد الملاعب الفرعية لاستاد برج العرب، في إطار معسكر الفريق المقام حالياً بالأسكندرية، استعداداً لاستئناف مباريات الدوري العام المقرر عودتها يوم 6 أغسطس المقبل، حيث خاض فريق المصري تقسيمة خلال المران، الذي شهد تدريبات خاصة لحراس المرمى وتدريب على ركلات الجزاء.

جاء مران المصرى الصباحى قبل المواجهة الودية الثانية امام طلائع الجيش والمقرر لها مساء اليوم بعد اتفاق الفريقين على اقامة هذه المباراة خلال تواحجدهما بمعسكر برج العرب حيث كانت الودية الاولى قد أنتهت بالتعادل الايجابي 1-1 وسيلتقي الفريقان فى ودية ثالثة قبل نهائة الشهر الجارى .

في سياق آخر، قرر طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، استدعاء عمرو البغدادى حارس مرمى فريق الشباب بالنادى للانضمام للمعسكر المغلق المقام حاليًا ببرج العرب.

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يأتي هذا القرار بعد إصابة الحارس محمد شحاتة فى مباراة المصري وطلائع الجيش الودية التي جرت أمس على استاد برج العرب والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ، وهى الإصابة التى تم تشخيصها مبدئيًا من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور شادي السعدني على أنها تمزق فى الرباط الداخلى للركبة مع الاشتباه في قطع بالغضروف الهلالي الداخلي للركبة.

جدير بالذكر أن الحارس عمرو البغدادي البالغ من العمر عشرين عامًا كان قد سبق له الانضمام لمنتخب مصر للناشئين خلال السنوات الماضية، كما تم تصعيده للتدريب مع الفريق الأول لمرات عديدة على مدار الفترة الماضية ، حيث شارك في العديد من المباريات الودية للفريق.

من ناحية أخرى، يسابق مسئولو المصرى البورسعيدى الزمن من أجل إجراء مسحة طبية خامسة للوقاية من وباء كورونا المستجد للإطمئنان على اللاعبين بعد ثبوت حالة إيجابية بالأمس فى معسكر الفريق من أحد مسئولى المهمات وهو ما أصاب اللاعبين بالذعر والقلق خاصة وأن الشخص كان مخالطا لهم بشكل مستمر .