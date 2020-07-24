شكرا لقرائتكم زى النهاردة..تعادل الاهلى والزمالك 1/1 في قمة أفريقية بالجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم 24 يوليو 2013 ، إلتقى الاهلى مع الزمالك فى افتتاح دور المجموعات دورى أبطال إفريقيا"2013" بإستاد الجونة بالغردقة، فى القمة الإفريقية الثامنة ، تقدم الزمالك مبكرا عن طريق أحمد جعفر فى الدقيقة الثامنة وتعادل الأهلى فى الشوط الثانى من ضربة جزاء نتيجة عرقلة أحمد عبدالظاهر، وسجل محمد أبوتريكة "هدفه رقم 12 فى الزمالك" فى الدقيقة "54" ، لتنتهى المباراة بتعادل الفريقين بهدف بكل فريق.

الأهلي والزمالك دخلا المباراة بهدف الفوز في الجولة الأولى وتحقيق انطلاقة جيدة في دور المجموعات، لكن نظرا لظروف الملعب والأجواء الحارة والصيام، لم ينجح كل فريق في تحقيق مبتغاه وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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تشكيل الزمالك بقيادة حلمى طولان: عبدالواحد السيد "كابتن الفريق"، أحمد سمير ، محمود فتح الله، صلاح سليمان، محمد عبدالشافى، عمر جابر (أحمد حسن كامل)، إسلام عوض (هانى سعيد)، نور السيد ، محمد إبراهيم أبواليزيد( محمود عبدالرازق شيكابالا)، أحمد عيد عبدالملك، أحمد جعفر.

تشكيل الأهلى بقيادة محمد يوسف: شريف إكرامى، أحمد فتحى، وائل جمعة "كابتن الفريق)، سعد الدين سمير، سيد معوض، حسام عاشور، شهاب الدين أحمد، عبدالله السعيد (السيد حمدى)، محمد أبوتريكة، وليد سليمان (رامى ربيعة)، أحمد عبدالظاهر (محمود حسن تريزيجيه).

بعد هذه المباراة نجح الأهلي في جمع 11 نقطة من الفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراتين وخسارة مباراة وحيدة تأهل بعد ذلك حتى فاز باللقب، فيما احتل الأبيض المركز الثالث برصيد 7 نقاط من الفوز في مباراتين والتعادل في واحدة وخسارة 3 مباريات وودع البطولة.