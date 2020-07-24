محمود علاء يثير غضب الزمالكاوية بعد تصرفاته المسيئة.. وعقوبة قاسية من مرتضى منصور.. والجماهير ترد بـ’’#علاء_برا_الزمالك‘‘

كتب: ضياء السقا

أثار محمود علاء، مدافع فريق الزمالك، حالة من الغضب بين جماهير النادي، بسبب تصرفاته المسيئة، إثر طرده فيمباراة بيراميدز الودية، أمس الخميس، ضمن الاستعدادات لاستئناف بطولة الدوري، عقب توقفها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وشهدت الدقيقة 38 حصول علاء على بطاقة مباشرة إثر عرقلته محمد حمدي الظهير الأيسر لفريق بيراميدز، ليقرر حكم اللقاء أحمد الغندور إصدار البطاقة الحمراء لمدافع الزمالك.

هذا الطرد جعل اللاعب يخرج غاضبًا بحسب ما أظهرته عدسات التليفزيون حيث قام المدافع بإلقاء تي شيرت النادي على الأرض، ثم ركل الكرة وحطم منضدة في إشارة إلى غضبه الشديد.

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من جانبها، أعلنت قناة الزمالك أن المستشار مرتضى منصور رئيس النادي، قرر خصم 200 ألف جنيه من محمود علاء مدافع الفريق، بسبب تصرفاته السيئة بعد طرده أمام بيراميدز.

وفي سياق متصل، تصدر هاشتاج "#علاء_برا_الزمالك"، للمطالبة برحيل اللاعب عن القلعة البيضاء، بعد التصرفات المسيئة التي بدرت منه بعد واقعة طرده.