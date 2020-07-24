شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. تعادل الأهلى والزمالك 1/1 فى قمة أفريقية بالجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 24 يوليو 2013، التقى الأهلى مع الزمالك فى افتتاح دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا "2013" باستاد الجونة بالغردقة، فى القمة الأفريقية الثامنة، وتقدم الزمالك مبكراً عن طريق أحمد جعفر فى الدقيقة الثامنة وتعادل الأهلى فى الشوط الثانى من ضربة جزاء نتيجة عرقلة أحمد عبد الظاهر، وسجل محمد أبوتريكة "هدفه رقم 12 فى الزمالك" فى الدقيقة "54"، لتنتهى المباراة بتعادل الفريقين بهدف بكل فريق.

الأهلى والزمالك دخلا المباراة بهدف الفوز فى الجولة الأولى وتحقيق انطلاقة جيدة فى دور المجموعات، لكن نظرا لظروف الملعب والأجواء الحارة والصيام، لم ينجح كل فريق فى تحقيق مبتغاه وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

تشكيل الزمالك بقيادة حلمى طولان: عبدالواحد السيد "كابتن الفريق"، أحمد سمير، محمود فتح الله، صلاح سليمان، محمد عبد الشافى، عمر جابر (أحمد حسن كامل)، إسلام عوض (هانى سعيد)، نور السيد، محمد إبراهيم أبواليزيد( محمود عبدالرازق شيكابالا)، أحمد عيد عبدالملك، أحمد جعفر.

تشكيل الأهلى بقيادة محمد يوسف: شريف إكرامى، أحمد فتحى، وائل جمعة "كابتن الفريق)، سعد الدين سمير، سيد معوض، حسام عاشور، شهاب الدين أحمد، عبدالله السعيد (السيد حمدى)، محمد أبوتريكة، وليد سليمان (رامى ربيعة)، أحمد عبدالظاهر (محمود حسن تريزيجيه).

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وبعد هذه المباراة نجح الأهلى فى جمع 11 نقطة من الفوز فى 3 مباريات والتعادل فى مباراتين وخسارة مباراة وحيدة تأهل بعد ذلك حتى فاز باللقب، فيما احتل الأبيض المركز الثالث برصيد 7 نقاط من الفوز فى مباراتين والتعادل فى واحدة وخسارة 3 مباريات وودع البطولة.