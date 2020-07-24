شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تدريبات منتخب الكاراتيه بعد عودة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف منتخب الكاراتيه تدريباته التى توقفت منذ جائحة كورونا، حيث خضع اللاعبون للتدريبات بعد إجراء مسحة الفيروس وتحاليل الدم، للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، وذلك بالمركز الأولمبى بالمعادى، حيث انطلق المعسكر الذى من المقرر أن يكون مفتوحا نظرا لظروف عمل لاعبى المنتخب.

وبدأت التدريبات باللياقة البدنية فقط، مع تطبيق الإجراءات والإرشادات الاحترازية والطبية، خلال التدريب من تباعد وغيره من الإجراءات وفقا لما حددته وزارة الرياضة فى الكود الثانى من أكواد عودة النشاط، والمرتبط بالاتحادات الرياضية.

وطلب اتحاد الكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوى، من مسئولى الهيئات الرياضية، سواء أندية أو مراكز شباب، بإجراء مسحتى كورونا للاعبين المقرر مشاركتهم فى بطولة الدورى الممتاز رجال وآنسات، على مستوى مسابقات الكوميتيه، والمقرر إقامة الأسبوع النهائى منها من 20 إلى 22 أغسطس المقبل بالصالة المكشوفة بطلائع الجيش طبقا للإجراءات الاحترازية المحددة من قبل اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية ووزارة الشباب.

وأرسل الاتحاد خطابا إلى الهيئات يطلب فيه استيفاء استمارات لياقة اللاعبين طبيا واستبيان الحالة الصحية عن الفترة السابقة مع موافقة أولياء الأمور، على أن تقوم الهيئة بعمل مسحتين للفريق المشارك باسمها والجهاز الفنى والإدارى والطبى بينهما أسبوع.

كان مسئولو اتحاد الكاراتيه قد خاطبوا نظراءهم بوزارة الشباب والرياضة، لموافقة الوزارة على إقامة البطولة الأفريقية للكبار والناشئين والشباب، والتى تستضيفها مصر بسفح الأهرامات، دعما للسياحة، وتشجيعا لها، وللمعالم السياحية بمصر، والتى تقام أغسطس من العام المقبل، حيث إن موافقة الوزارة خطوة أولى قبل مخاطبة باقى الجهات المختصة للبدء فى إجراءات باقى الموافقات من الوزارات المختصة.

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لاعبى الكاراتيه



التباعد فى التدريبات



الكاراتيه يعود للتدريبات



تدريبات منتخب الكاراتيه



تدريبات لاعبى الكاراتيه



لاعبات الكاراتيه