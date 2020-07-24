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شاهد تدريبات منتخب الكاراتيه بعد عودة النشاط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف منتخب الكاراتيه تدريباته التى توقفت منذ جائحة ، حيث خضع اللاعبون للتدريبات بعد إجراء مسحة الفيروس وتحاليل الدم، للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، وذلك بالمركز الأولمبى بالمعادى، حيث انطلق المعسكر الذى من المقرر أن يكون مفتوحا نظرا لظروف عمل لاعبى المنتخب.

وبدأت التدريبات باللياقة البدنية فقط، مع تطبيق الإجراءات والإرشادات الاحترازية والطبية، خلال التدريب من تباعد وغيره من الإجراءات وفقا لما حددته وزارة فى الكود الثانى من أكواد عودة النشاط، والمرتبط بالاتحادات .

وطلب اتحاد الكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوى، من مسئولى الهيئات الرياضية، سواء أندية أو مراكز شباب، بإجراء مسحتى كورونا للاعبين المقرر مشاركتهم فى بطولة الدورى الممتاز رجال وآنسات، على مستوى مسابقات الكوميتيه، والمقرر إقامة الأسبوع النهائى منها من 20 إلى 22 أغسطس المقبل بالصالة المكشوفة بطلائع الجيش طبقا للإجراءات الاحترازية المحددة من قبل اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية ووزارة الشباب.

وأرسل الاتحاد خطابا إلى الهيئات يطلب فيه استيفاء استمارات لياقة اللاعبين طبيا واستبيان الحالة الصحية عن الفترة السابقة مع موافقة أولياء الأمور، على أن تقوم الهيئة بعمل مسحتين للفريق المشارك باسمها والجهاز الفنى والإدارى والطبى بينهما أسبوع.

كان مسئولو اتحاد الكاراتيه قد خاطبوا نظراءهم بوزارة الشباب والرياضة، لموافقة الوزارة على إقامة البطولة الأفريقية للكبار والناشئين والشباب، والتى تستضيفها مصر بسفح الأهرامات، دعما للسياحة، وتشجيعا لها، وللمعالم السياحية بمصر، والتى تقام أغسطس من العام المقبل، حيث إن موافقة الوزارة خطوة أولى قبل مخاطبة باقى الجهات المختصة للبدء فى إجراءات باقى الموافقات من الوزارات المختصة.

 

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لاعبى الكاراتيه
لاعبى الكاراتيه

 

التباعد فى التدريبات
التباعد فى التدريبات

 

الكاراتيه يعود للترديبات
الكاراتيه يعود للتدريبات

 

تجريبات منتخب الكاراتيه
تدريبات منتخب الكاراتيه

 

تدريبات لاعبى الكاراتيه
تدريبات لاعبى الكاراتيه

 

لاعبات الكاراتيه
لاعبات الكاراتيه

 

لاعبات المنتخب
لاعبات المنتخب

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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