شكرا لقرائتكم خبر عن شوف بعيون سوبر كورة لحظات الطرد والغضب لمحمود علاء فى ودية الزمالك وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل محمود علاء، مدافع الزمالك، فى حالة غضب شديدة عقب طرده فى مباراة فريقه الودية ضد بيراميدز خلال الشوط الأول من أحداث المباراة.



لمشاهدة الفيديو من هنا:وقرر مجلس إدارة الزمالك تغريم محمود علاء 200 ألف جنيه بسبب السلوك غير اللائق الذي قدم عليه اللاعب عقب طرده من المباراة.

تغلب بيراميدز على الزمالك، بهدف دون رد، سجله رجب بكار، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، الخميس، على ستاد برج العرب، والتى تأتى ضمن استعدادات الفريقان لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز، التى ستنطلق مجددا فى شهر أغسطس المقبل بعد فترة كبيرة من التوقف بسبب جائحة كورونا.

تشكيل الفريقين

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بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:"محمد أبو جبل فى حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عبدالشافي فى خط الدفاع، وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم أوباما وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم".

بينما بدأ بيراميدز اللقاء بتشكيل يضم كلا من:"المهدى سليمان في حراسة المرمى، عمر جابر وأحمد أيمن منصور وعلى جبر ومحمد حمدى في خط الدفاع، أحمد توفيق ومحمود حمادة وطارق طه وإبراهيم حسن وعبد الله السعيد في خط الوسط، إيريك تراورى في خط الهجوم".