شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يبحث زيادة عدد رخص حكام الـvar والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو لجنة لحكام باتحاد الكرة أن هناك 44 حكما حصلوا على رخصة حكم الـvar ومساعد var خلال الفترة الماضية استعداداً لاستئناف بطولة الدورى الممتاز يوم 6 أغسطس المقبل، والتى تبدأ بمباراة الزمالك والمصرى.

وتبحث لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد إمكانية زيادة عدد رخص حكام الـvar بالتنسيق مع مسئولى الاتحاد الدولى خلال الفترة المقبلة استعداداً للموسم الجديد.

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فى سياق متصل، أعلن وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن الجبلاية تسلمت 10 أطقم سماعات حديثة للحكام استعدادًا لاستخدامها فى إدارة مباريات الدورى الممتاز، مضيفًا أن السماعات على أعلى مستوى وسوف يتم استخدامها فى مباريات الدورى القادمة بعد شكاوى الحكام من السماعات القديمة والتشويش أثناء المباريات، لذا تم استقدام السماعات الجديدة لاستخدامها مع عودة الدورى يوم 6 أغسطس المقبل.

فى شأن مختلف، كشف مسئولو اتحاد الكرة حقيقة ما يتردد حول وضع بند فى اللائحة الجديدة يفيد بحصول أعضاء الجبلاية على رواتب شهرية نظير العمل فى اتحاد الكرة والتفرغ لهذا الأمر، وأوضح مسئولو اللجنة الخماسية أن مندوبة "فيفا" من طلبت وضع هذا البند فى اللائحة الجديدة أسوة بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، حيث يحصل أعضاء مجلس ادارة الفيفا على رواتب شهرية.

وقال مسئولو الجبلاية، إن اللجنة الخماسية بالاتفاق مع مندوبة الفيفا اتفقوا على وضع هذا البند فى اللائحة الجديدة، على أن يكون القرار النهائى للجمعية العمومية للجبلاية التى ستصوت على بنود اللائحة الجديدة.