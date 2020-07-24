شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار حالة مختار مختار فى العزل المنزلى بعد إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت حالة مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، ابعد إصابته بفيروس كورونا، ورفض نجم الأهلى الأسبق فكرة دخول المستشفى مفضلا البقاء فى منزله، ويخضع حاليا للعلاج تحت إشراف زوج ابنته الطبيب الذى يباشر علاجه تمهيداً للتعافى من الإصابة وعودته للحياة الطبيعية فى غضون أيام قليلة.

وكان مختار مختار قد شعر ببعض الآلام فى معسكر فريقه بشرم الشيخ فتوجه على الفور للمستشفى ليتم تشخيص حالته بحصوة فى الكلى قبل أن يطلب منه بعض الأطباء إجراء مسحة كورونا والتى أثبتت إصابته بالفيروس اللعين.

ويخضع فريق الإنتاج الحربى، فى تمام الثانية عشرة ظهر اليوم الجمعة، لمسحة كورونا جديدة وسط إجراءات احترازية مشددة للغاية حيث تكون مسحة اليوم للعناصر الإيجابية فيما كانت مسحة كورونا أمس الخميس للعناصر السلبية بالفريق منعًا لزيادة الاختلاط لاسيما بعد واقعة ثبوت إصابة 18 لاعبا بكورونا.

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وأعلن خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، إيقاف تدريبات ناديه لحين ظهور نتيجة مسحة كورونا السادسة التى يجريها اليوم بالإضافة لإلغاء المباريات الودية للفريق بسبب تعرض 18 فردًا بالفريق للإصابة بفيروس كورونا، بجانب إصابة مختار مختار المدير الفنى للفريق بفيروس كورونا.

وأكد اللواء أشرف عامر، رئيس الإنتاج الحربى، أن ناديه حصل على وعد من اتحاد الكرة بتأجيل مباراته فى الأسبوع الأول للدورى بعد إصابة 18 لاعباً بكورونا، قائلاً: "قررنا إبعاد اللاعبين المصابين بكورونا عن التدريبات، فيما سيعود اللاعبون الذين لم يتعرضوا للإصابة للتدريبات الأسبوع المقبل، بعد الخضوع لمسحة كورونا جديدة للتأكد من سلامتهم، وحرصت على الاطمئنان على اللاعبين المصابين ووجدت حالتهم مطمئنة ولم تظهر عليهم أى أعراض ونتابعهم باستمرار".

وتلقى نادى الانتاج الحربى إخطارًا من اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان بضرورة إعادة مسحة كورونا الخامسة للفريق ليقرر خالد مهدى مدير الكرة بالفريق انهاء معسكر شرم الشيخ والعودة للقاهرة لإجراء المسحة استعدادًا لعودة بطولة الدورى المقرر لها 6 أغسطس المقبل، وقال مهدى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: "اتحاد الكرة أخطرنا بضرورة إعادة مسحة كورونا الخامسة للفريق بسبب عدم وضوح بعض النتائج وحدد اليوم الجمعة موعدًا لإعادتها لذا قررنا العودة للقاهرة والاكتفاء بثمانية أيام فى معسكر شرم الشيخ لاستعادة اللياقة الفنية والبدنية للاعبين".

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.