شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يتدرب فى الخامسة مساءً استعداداً لأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، تدريباته اليومية فى الخامسة مساء اليوم، الجمعة، على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، استعداداً لاستكمال مشوار الوديات، والذى بدأ بالتعادل الإيجابى يوم الثلاثاء الماضى مع نادى أسوان، فى اللقاء الذى استضافه استاد عثمان أحمد عثمان وانتهى بنتيجة 1/1.

ويستعد المقاولون العرب لخوض ودية جديدة مع نادى أسوان، بعدما ألغى أبناء الجنوب مباراتهم أمام الإنتاج الحربى بسبب إصابة 18 فرداً بالإنتاج بفيروس كورونا المستجد.

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فى سياق آخر، اتفق مسئولو النادى الأهلى مع نظرائهم فى المقاولون العرب على تسديد صفقة طاهر محمد طاهر على مدار 12 شهرًا، فيما سيتم دفع قيمة أول قسط خلال شهر أكتوبر المقبل، بعدما حصل النادى على توقيع اللاعب لمدة خمسة مواسم تبدأ من الموسم الجارى مقابل 25 مليون جنيه، ورغم أن الأهلى أعلن عن الصفقة قبل أسبوعين تقريبًا بشكل رسمى وتم تقديم اللاعب من جانب الأهلى عبر قنواته الإعلامية إلا أن تسديد أول قسط لن يتم حالياً لأن الموسم الحالى مازال مُستمراً بعدما تم تأجيله عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا التى عانى منها العالم كله، وأتفق الناديين على تسديد أول قسط من قيمة الصفقة فى أكتوبر المقبل.

فى الوقت الذى أكد علاء عبد الغنى المدرب العام لفريق المقاولون أن الأخبار المثارة حول تعرض إصابة طاهر محمد طاهر بقطع فى الرباط الصليبى فى وقت سابق، هو كلام عارٍ تمامًا من الصحة، وأضاف عبد الغنى: طاهر لم يتعرض لإصابة سابقة فى الرباط الصليبى كل ما تعرض له هو قطع فى غضروف الركبة ولأنه أجرى عملية جراحية استغرق تأهيله ستة أشهر بشكل طبيعى وعاد وشارك مع الفريق دون أى مشكلة".

أضاف عبد الغني: "كفاية كذب" عن طاهر، سيكون أفضل لاعب فى مصر فى الموسم المقبل، وليس لدى اللاعب أى إصابة مزمنة، ويتعرض للإصابات العضلية التى يتعرض لها لاعبو الكرة مع ضغط المباريات فقط وهذا ليس لعيب فى اللاعب وإنما بسبب التأهيل، وطاهر يمتلك عقلية احترافية رغم صغر سنه وكان يرفض اللعب سريعًا إلا بعد الشفاء التام من إصابته