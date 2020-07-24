شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد مدافعاً عن محمود علاء: مبيحبش يتغلب وعنده شخصية وحرقة على الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دافع أحمد عيد عبد الملك، لاعب نادى الزمالك السابق، عن محمود علاء مدافع الفريق الأبيض والذى أثار الجدل بعد انفعاله خلال تعرضه للطرد من اللقاء الودى بين الزمالك وبيراميدز، والذى جمع الفريقين مساء أمس الخميس وانتهى بفوز بيراميدز بهدف نظيف سجله رجب بكار، وتعرض مدافع القلعة البيضاء للطرد، ليقرر نادى الزمالك تغريم اللاعب 200 ألف جنيه.

وكتب عبد الملك عبر حسابه الشخصي على تويتر، "والله محمود علاء من وهو طالع معانا فى الحرس وهو لاعيب مبيحبش يتغلب فى التمرين وعنده حرقة على الفرقة".

وأضاف لاعب الزمالك السابق، "كنا بنشد مع بعض فى التمرين من كتر ما كنا مبنحبش الخسارة مع أنه بالنسبالنا كان ناشئ بس كان واضح من صغره إنه عنده شخصية فى الملعب وبرا الملعب".

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أحمد عيد

في سياق آخر، منح الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، لاعبى الفريق راحة من التدريبات لمدة يومين، اليوم وغدًا، بعد انتهاء معسكر الفريق الذي كان مقامًا في برج العرب وتخلله مباراتان وديتان أمام سموحة وبيراميدز، حيث يحصل اللاعبون علي الراحة لمدة 48 ساعة علي أن يعودوا للتدريبات مرة أخري يوم الأحد المقبل قبل الدخول في معسكر مغلق لمدة أسبوع في مدينة 6 أكتوبر.

فيما أشاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بالمستوي الفني والبدني الذي ظهر عليه حراس مرمي الزمالك الأربعة في معسكر برج العرب المقام حاليًا استعدادًا لمواجهة المصري يوم 6 أغسطس المقبل ضمن مؤجلات الأسبوع الـ 14 للدوري، حيث ابدي كارتيرون اعجابه الشديد بالمجهود وطرق التدريب التي يتبعها عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمي بالفريق.

وكشف كارتيرون لجهازه المعاون عن أن مستوى محمد أبو جبل وجنش وعواد وصبحي في معسكر برج العرب منحه ثقة وطمأنينة عقب العودة من توقف النشاط بسبب فيروس كورونا.